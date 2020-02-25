Воронеж, , 20:06 — REGNUM Восемь пациентов были выписаны медиками после отрицательных анализов на коронавирус в Воронежской области. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.

По данным ведомства, в настоящее время в регионе нет пациентов, заболевших коронавирусом, либо с подозрением на данное заболевание.

Восемь пациентов, госпитализированных после прибытия из Китая с подозрением на коронавирус, были выписаны после карантина. У всех выписанных данные лабораторных исследований не подтвердили заболевания коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ новых случаев инфицирования коронавирусом нет — Роспотребнадзор