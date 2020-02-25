Екатеринбург, , 20:04 — REGNUM Министерство здравоохранения Свердловской области заявило о нарушениях в деятельности областной детской клинической больницы (ОДКБ). Об этом сообщает издание «Е1».

Перед медицинским коллективом отчитался министр здравоохранения региона Андрей Цветков. Обнаружилось, что работникам неправильно начислялась зарплата за работу в выходные. Система распределения стимулирующих выплат была непрозрачной. Также в штате больницы находилось несколько дублирующих должностей, теперь они сокращены.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года врачи ОДКБ пожаловались на низкую зарплату. Также работники больницы написали обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

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