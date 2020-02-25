Манама, , 19:53 — REGNUM Двухнедельный карантин для школьников объявлен в Бахрейне, пишет 25 февраля Asharq Al-Awsat.

Эти меры предприняты в связи с распространяющимся в стране коронавирусом COVID-19. Также на две недели закрыты для посещения детские сады.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в течение дня в Байхрейне было выявлено более десяти случаев заражения COVID-19. На текущий момент число заболевших равно 23.

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