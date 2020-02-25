Женева, Швейцария, , 19:49 — REGNUM Министр иностранных дел Сергей Лавров вынужден был резко отреагировать на неуместное поведение грузинских журналисток с телеканалов Imedi и 1TVGe, устроивших крик и толкотню в ходе попыток задать вопросы главе МИД РФ.

На опубликованных в Сети видеороликах хорошо видно, как сотрудницы телеканалов Imedi и 1TVGe, толкаясь и перекрикивая друг друга, пытаются задать вопрос главе российского МИД.

«Вы чем-то… Вы больные, девочки», — заявил им Сергей Лавров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала представителям СМИ о «профессионализме» грузинских журналисток, охарактеризовав его как «жалкое зрелище».

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