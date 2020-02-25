Манама, 25 февраля 2020, 19:45 — REGNUM Число заразившихся уханьским коронавирусом в Бахрейне достигло 23 — заражение COVID-19 подтвердилось ещё у шести человек, передаёт 25 февраля Al Arabiya.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о девяти новых случаях заражения COVID-19 в Бахрейне.
Напомним, вирус начал распространяться из города Ухань (провинция Хубэй, Китай) в конце прошлого года. Число жертв COVID-19 достигло 27 898 человек.
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