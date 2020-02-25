Рим, , 19:40 — REGNUM 80% граждан, находящихся на территории Италии, у которых был диагностирован коронавирус, выздоравливают сами, заявил во вторник, 25 февраля, советник министра здравоохранения Вальтер Ричарди.

Еще у 15% заболевших наблюдаются проблемы, с которыми врачи в ходе наблюдения могут справиться. В тяжелом состоянии находится 5% заболевших, отметил Ричарди, летальные исходы фиксируются в 3% случаев.

По данным властей, число жертв коронавируса в Италии к настоящему времени достигло семи, заболели 288 человек. Шестеро погибших — жители региона Ломбардия (Милан). Также вспышки вируса были зафиксированы в Венето (Венеция), Эмилье-Романье (Болонья), Пьемонте (Турин), Лацио (Рим), Лигурии (Генуя), на Сицилии, а также в небольшом северном регионе Альто-Адидже.

В населенных пунктах, где были зафиксированы случаи коронавируса, приостановлено проведение публичных мероприятий, не работают школы, местных жителей просят по возможности оставаться дома.