Мадрид, , 19:38 — REGNUM На Канарских островах у женщины диагностировано заражение коронавирусом COVID-19, пишет 25 февраля El Mundo.

Уточняется, что заболела жена гражданина Италии, который чуть раньше попал в больницу с COVID-19. Семейная пара отдыхала на острове Тенерифе.

Сейчас туристы, которые приехали на этот остров, помещены в карантин, в том числе российские граждане. В Испании теперь пять случаев заражения COVID-19.

Напомним, к настоящему времени 80 366 человек заразились COVID-19, от которого умерли 2 707 человек и 27 898 выздоровели.

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