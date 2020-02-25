Москва, , 20:06 — REGNUM Дело против компании «Отисифарм», производящей «Арбидол», завела Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в связи с подозрениями в недостоверности рекламы, заявляющей об эффективности данного препарата в борьбе с коронавирусом COVID-2019. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба ФАС.

Реклама, из которой можно сделать вывод, что препарат «Арбидол» является эффективным терапевтическим средством против инфекции нового типа, вызванной коронавирусом, распространялась в эфире радиостанций «На семи холмах», «Ретро ФМ», «Европа Плюс» и «Авторадио».

При этом отмечается, что по данным Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России, которые были предоставлены ФАС по запросу, в настоящее время в инструкции к препарату отсутствует информация о его применении против инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом.

По закону «О рекламе» при рекламировании продукта допускается использовать данные только в пределах тех показаний, которые указаны в инструкции по применению.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отслеживании ситуации с ценами на медицинские маски в Кузбассе Кемеровским управлением ФАС.

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