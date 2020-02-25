Аша, Челябинская область, , 19:32 — REGNUM В челябинской Аше под суд отдана бывшая руководитель городского отделения почтовой связи. Ей вменяют присвоение вверенного ему имущества с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Преступление было совершено с 12 марта по 12 ноября 2019 года. Следователи считают, что сотрудница похитила деньги и материальные ценности в целом на более 120 тыс. рублей.

По её делу уже утверждено обвинительное заключение. 50 тыс. рублей женщина возместила. Дело рассмотрит горсуд Аши.