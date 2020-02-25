Челябинск, , 19:24 — REGNUM В Челябинске под стражу отправлен гражданин, который 21 февраля смертельно ранил ножом 17-летнего подростка. В СИЗО он пробудет минимум до середины апреля, пишут местные СМИ.

Решение о мере пресечения вынес Центральный райсуд. У обвиняемого есть время на обжалование.

Как сообщало ИА REGNUM, подросток погиб в тот момент, когда пытался спасти свою подругу от пятерых пьяных хулиганов. Ещё один молодой человек — его ровесник — получил тяжёлую травму и находится в больнице.

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