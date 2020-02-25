Рим, , 19:15 — REGNUM Ограничивать перемещение граждан Италии по миру из-за вспышки коронавируса было бы несправедливо, заявил во вторник, 25 февраля, премьер-министр Джузеппе Конте.

«Мы не можем с этим согласиться», — сказал глава правительства, обращаясь «к Европейскому Союзу и к миру».

В Италии хорошая санитарная система, и «выпускать» граждан из страны можно без всякой угрозы для мира, отметил Конте.

По данным властей, число жертв коронавируса в Италии к настоящему времени достигло семи, заболели 288 человек. Шестеро погибших — жители региона Ломбардия. Также вспышки вируса были зафиксированы в Венето (Венеция), Эмилье-Романье (Болонья), Пьемонте (Турин), Лацио (Рим), Лигурии (Генуя), на Сицилии, а также в небольшом северном регионе Альто-Адидже.