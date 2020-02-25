Милан, Италия, , 19:10 — REGNUM Коронавирус быстро распространяется, но его последствия не столь опасны, — такое заявление сделал во вторник, 25 февраля, губернатор итальянской провинции Ломбардия (Милан) Аттилио Фонтана.

«Он лишь немногим опаснее гриппа. Так говорят и специалисты», — отметил глава региона.

По данным властей, число жертв коронавируса в Италии к настоящему времени достигло семи, заболели 288 человек. Шестеро погибших — жители региона Ломбардия. Также вспышки вируса были зафиксированы в Венето (Венеция), Эмилье-Романье (Болонья), Пьемонте (Турин), Лацио (Рим), Лигурии (Генуя), на Сицилии, а также в небольшом северном регионе Альто-Адидже.