Москва, , 18:58 — REGNUM Проживающие в Москве ветераны Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты в связи с 75-й годовщиной Победы в размере 25 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте мэрии, на выплату могут рассчитывать ветераны и участники Великой Отечественной войны, принимавшие участие в боевых действиях, а также лица, трудившиеся на предприятиях и в учреждениях столицы в период с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года, либо участники строительства оборонительных рубежей под Москвой.

Кроме этого, выплату в размере 15 тысяч рублей получат лица, бывшие несовершеннолетними узниками концлагерей, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или знаком «Почётный донор СССР» за сдачу крови в годы Великой Отечественной войны и другие категории граждан.

Выплаты в размере 10 тысяч рублей также назначены всем лицам, которые родились до 31 декабря 1931 года включительно. Данная выплата не будет зависеть от наличия у гражданина документа, подтверждающего его работу в период Великой Отечественной войны.