Берн, , 19:05 — REGNUM Первый случай заболевания коронавирусом диагностирован у пациента в Швейцарии. Об этом 25 февраля сообщает телеканал RTS.

По данным минздрава страны, коронавирус был выявлен у пациента в кантоне Тичино. Заболевание было обнаружено в результате лабораторных исследований, проведённых в лаборатории в Женеве.

Более подробную информацию министерство здравоохранения пообещало сообщить позднее. Личность пациента не раскрывается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирус COVID-2019 угрожает большинству стран мира и уже вызвал серьёзные проблемы за пределами Китая.

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