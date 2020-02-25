Тегеран, , 19:08 — REGNUM По словам представителя Министерства здравоохранения Ирана Киануша Джаханпура, в Иране число погибших от коронавируса возросло до 15, при этом в общей сложности коронавирусом в стране были заражены 95 человек. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами, Киануш Джаханпур отметил, что на данный момент 16 человек пострадали в Куме, девять человек — в Тегеране, один — в Фарсе, два — в Мазандаране. Кроме того, доказано два случая заражения в Гиляне, один в Нишапуре, два в Альборзе и один в Кешме. Пострадавшими были те, кто путешествовал из Кума или ранее совершил поездку в Кум.

Представитель министерства также предложил людям оставаться дома и избегать ненужных поездок. Иранский чиновник заявил, что распространение коронавируса продолжится в ближайшие дни.

Джаханпур также отметил, что полученные наборы для тестирования на коронавирус были изготовлены в Германии и Нидерландах, то есть не китайского производства. Кроме того, чиновник заявил, что Иран нуждается в большем количестве таких комплектов.

По последним данным, у 18 пациентов в Иране был получен положительный результат на коронавирус. Смертельная инфекция, имеющая своё распространение из города Ухань (Китай), затронула жизни более 75 000 человек по всему миру, в то время как более 2000 человек, в основном граждане Китая, являются погибшими.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), орган разработал новый лабораторный набор для тестирования пациентов на наличие тяжелого острого респираторного синдрома «Коронавирус 2» (SARS-CoV-2), вируса, вызывающего COVID-19.