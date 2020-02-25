Калининград, , 18:41 — REGNUM В Калининградской области подведены итоги первого конкурса президентских грантов 2020 года, сообщила сегодня, 25 февраля, пресс-служба регионального правительства. Всего 26 областных НКО привлекли в регион 46 млн рублей, что на 11 млн больше, чем по итогам второго конкурса президентских грантов в 2019 году.

Победители будут работать в направлениях поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, науки и образования, культуры и искусства, пропаганде здорового образа жизни, социальному обслуживанию, сохранению исторической памяти, развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников, защите прав и свобод человека и гражданина, охране окружающей среды и защите животных.

Самый крупный грант в размере 5 млн рублей получила региональная общественная организация инвалидов «Ковчег», которая осуществляет проект по созданию ресурсного центра для маломобильных групп населения