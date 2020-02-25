Тегеран, , 19:06 — REGNUM 25 февраля президент Исламской Республики Иран (ИРИ) Хасан Рухани официально открыл участок автострады Тегеран-Шомаль, сокращающей маршрут между столицей Ирана и провинцией Мазендеран. Церемония состоялась с участием высокопоставленных чиновников, в том числе министра дорожного хозяйства Мохаммеда Эслами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Рухани охарактеризовал проект как проявление потенциала иранских инженеров, также отметив: «Как видите, санкции никак не повлияли на нашу решимость построить автостраду». Также президент сообщил, что первый участок автострады тянется почти на 32 километра и соединяет Азадеганскую автостраду в столице с Шахрестанакским уездом провинции Альборз.

Ранее в феврале министр дорожного хозяйства Мохаммед Эслами назвал автостраду Тегеран-Шомаль «мегапроектом» и подчеркнул: «Хотя строительство этого проекта заняло более 24 лет, основная часть строительства мегапроекта началась в 2015 году по инициативе фонда «Мостазафан» и сотрудничества министерства дорог и городского развития». Кроме того, по словам министра, в завершении данного проекта принимали участие компетентные и наиболее опытные отечественные инжиниринговые компании.

Мегапроект состоит из четырех этапов общей протяженностью 121 км. Участок IV длиной 20 километров, соединяющий Марзанабад в Келардаштском районе с Чалусом (оба в Мазендеране), был открыт в марте 2014 года.