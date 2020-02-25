Вильнюс, , 18:20 — REGNUM По данным литовской ассоциации аптекарей, в Литве к сегодняшнему дню, 25 февраля, в аптеках страны почти не осталось медицинских масок, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом говорится в распространённом сегодня заявлении ассоциации в котором утверждается, что в настоящий момент распродаются последние маски, а в крупных городах в аптеках их уже не осталось.

При этом поставщики не обещают в ближайшее время новых партий из-за повышенного спроса на маски во всём мире. В ассоциации подчёркивают, что такие маски не помогают обезопаситься от коронавируса.

«Медицинские маски рекомендуются пациентам, которые кашляют и чихают, чтобы сдержать развитие вируса в окружающей среде. Обращаем внимание, что медицинские маски не сдерживают вирус и не охраняют от заражения, если существует близкий контакт», — говорится в заявлении, в котором аптекари подчёркивают: маски созданы для заболевших, а не наоборот, для защиты здоровых от заболевших.

Литовские аптекари в целом видят и положительные моменты в повышенном спросе на медицинские маски. По их словам, в Литве ещё не сформировалась культура, что простуженный человек, ради блага для общества, носит маску. Повышенный спрос на эти изделия может стать первым шагом в формировании такой культуры, но лишь в том случае, когда население будет чётко понимать, что они для заболевших, а не для здоровых.