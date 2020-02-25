Челябинск, , 18:18 — REGNUM Карантин по гриппу и ОРВИ в школах Челябинска нужно было ввести раньше. Об этом на аппаратном совещании заявила мэр Наталья Котова.

Глава горздрава Наталья Горлова отметила, что подъём заболеваемости начался в середине января. Но долгое время городские чиновники не закрывали все школы на карантин. Впрочем, некоторые образовательные учреждения всё же закрыли.

Котова со своей стороны отметила, что карантин нужно было ввести раньше. Она призвала подчинённых не бояться брать на себя ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, во всех школах Челябинска карантин ввели с 5 февраля. 24-го он был снят.

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