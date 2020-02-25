Вильнюс, , 18:15 — REGNUM Правительство Литвы готовится объявить чрезвычайную ситуацию в стране из-за первых случаев заболевания коронавирусом в Евросоюзе, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 февраля. Такую меру анонсировал вице-министр здравоохранения Литвы Альгирдас Шешельгис. Правда, чиновник не пояснил, когда точно чрезвычайная ситуация будет объявлена официально.

По его словам, несмотря на то, что в Литве пока не выявлены случаи заболевания коронавирусом, эта мера позволяет использовать определённые механизмы, которые без объявления ЧС национального масштаба использовать нельзя.

«После объявления включаются другие механизмы, для профилактики можно использовать определённые меры из государственного резерва, чего сейчас делать нельзя. В случае изменений ситуации, мы могли бы принимать решения о получении дополнительных услуг без государственных закупок», — пояснил вице-министр необходимость объявления ЧС.