Вильнюс, , 18:10 — REGNUM Представительница литовского Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене сегодня, 25 февраля, объявила о поиске добровольцев для профилактики предотвращения попадания в страну коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На пресс-конференции, посвящённой мерам по предотвращению вспышки вируса в Литве, она рассказала, что десятки людей уже заняты такой деятельностью. В том числе и по информированию пассажиров в литовских аэропортах. Однако в настоящий момент не хватает порядка 50 добровольцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве считают, что коронавирус неизбежно проникнет в страну в течение ближайших двух недель.