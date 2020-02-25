Красноярск, , 18:05 — REGNUM В Красноярске объявлен режим «чёрного неба».

Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 19 часов по местному времени 25 февраля до 19 часов 27 февраля в Красноярске ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в Красноярск с рабочим визитом прибыла глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Ранее красноярский губернатор Александр Усс проинформировал Радионову о сложной ситуации, сложившейся в Красноярске на фоне неблагоприятных метеорологических условий.

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