Кострома, , 18:01 — REGNUM 16-летнюю костромичку, ушедшую из дома в декабре 2019 года вернули родителям, сообщила старший помощник начальника СУ СК РФ по Костромской области Ольга Вакурова.

Оказалось, что подросток раньше убегала из дома и состояла на учете в полиции. Ее поисками занимались сотрудники уголовного розыска Костромской области и других регионов, добровольцы «Лизы Алерт».

В феврале девушку случайно нашли в Орле, где задержали ее молодого человека.

Выяснилось, что девушка сбежала из дома, спустившись из закрытой квартиры по водосточной трубе, когда родители отсутствовали. Вместе с молодым человеком отправилась в путешествие по стране. За полтора месяца они побывали в семи областях России.

В путешествие девушка отправилась добровольно. Собиралась вернуться домой, когда ей исполнится 18 лет, чтобы забрать документы.

Костромичку вернули родителям, мужчину, с которым она уехала, задержали полицейские по подозрению в незаконном обороте наркотиков.