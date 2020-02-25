Токио, , 18:15 — REGNUM До 862 человек возросло количество заражённых коронавирусом в Японии. Об этом 25 февраля сообщает телеканал NHK.

За сутки коронавирус был диагностирован у 12 человек. Новые случаи заражения заболеванием выявлены на острове Хоккайдо и в префектурах Нагано, Айти и Кумамото.

Из общего числа заболевших уханьским вирусом в Японии 691 случай был выявлен среди пассажиров карантинного круизного лайнера Diamond Princess. Кроме этих людей, 14 заболевших были в числе эвакуированных из китайского города Ухань, ещё 157 заболели в самой Японии. Большая часть заразившихся коронавирусом посещала Китай.

Ранее ИА REGNUM сообщало о намерении Японии попробовать лечить заболевших коронавирусом препаратами против гриппа.

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