Вильнюс, , 17:59 — REGNUM Все граждане Литвы, которые в последние дни побывали в странах, где зафиксированы случаи коронавируса, должны заполнить специальные анкеты, а сообщения об этом такие путешественники в том числе получат посредством коротких сообщений на мобильные телефоны, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 февраля. Об этом сегодня объявил вице-министр здравоохранения Литвы Альгирдас Шешельгис.

Анкеты должны будут заполнить все жители, посетившие Китай, Италию, Южную Корею и другие страны, где выявлены неединичные случаи заражения коронавирусом. Анкеты заполняются на добровольной основе.

Таким путешественникам рекомендуется ближайшие две недели после возвращения не выходить на работу, а кто не может работать дистанционно из дома — взять больничный.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве считают, что коронавирус неизбежно проникнет в страну в течение ближайших двух недель.