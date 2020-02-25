Барселона, Испания, , 17:59 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на территории испанского автономного сообщества Каталония. Об этом сообщает 25 февраля El País.

По информации службы здравоохранения женералитета, характерные симптомы заболевания были выявлены у туриста, прибывшего из итальянского региона Ломбардия.

Как отмечает издание, новый случай заражения коронавирусом стал четвёртым, зафиксированным на территории Испании.

Напомним, резкий рост случаев заражения коронавирусом произошёл сразу в нескольких регионах на севере Италии, в том числе в Ломбардии, Венето, Пьемонте, Эмилии-Романье. Всего на утро 25 февраля в стране было выявлено 222 случая заболевания.