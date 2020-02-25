Москва, , 18:06 — REGNUM Вспышка заболеваемости коронавирусом в Италии представляет угрозу для России. Об этом 25 февраля заявил политолог Дмитрий Абзалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Значительная часть промышленного производства Италии расположена в северных провинциях. В северной части самые большие компактные закрытые поселения китайцев, например, дистрикты в Милане», — сказал эксперт.

Абзалов отметил, что, скорее всего, именно от китайцев, которые приехали из КНР в Италию, и началась вспышка заболеваемости коронавирусом. При этом рост заболеваемости представляет угрозу для России. Туристы из РФ, вернувшиеся из страны Евросоюза, могут стать источниками распространения болезни.

«В РФ турпоток в направлении Италии увеличился за счет того, что китайцы не полетели в Италию — там прошли большие скидки», — заявил Абзалов.

На фоне снижения цен на поездки в Италию увеличился поток туристов из России, что чревато возможной вспышкой заболеваемости коронавирусом в РФ.

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