Великий Новгород, , 17:50 — REGNUM В Новгородской области за неделю, с 16 по 23 февраля, уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом снизился на 9%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего по области зарегистрировано 4614 случаев острых респираторных инфекций, из них 3122 случая — среди детей до 14 лет.

В ведомстве отметили снижение заболеваемости (на 14,8% к уровню предыдущей недели) среди детей школьного возраста 7−14 лет, но эпидемический порог в этой возрастной категории по-прежнему превышен, хотя уже и не столь значительно — на 4,9%.

На карантин в регионе остаются закрытыми 15 классов в 11 школах в Великом Новгороде, Валдайском, Пестовском, Демянском и Окуловском районах, а также две группы дошкольников в Валдайском и Демянском районах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, школы и детские сады в регионе закрывались на карантин в целях предупреждения распространения заболеваний гриппом и ОРВИ среди учащихся.

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