Вильнюс, , 17:49 — REGNUM Министерство здравоохранения Литвы готовит специальные рекомендации для сотрудников таксомоторных предприятий страны и самозанятых в различных сервисах подвоза, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 февраля.

Одна из рекомендаций, которую сегодня на пресс-конференции о подготовки к проникновению коронавируса в Литву огласил вице-министр Альгирдас Шешельгис — дезинфекция внутренних и внешних ручек автомобиля до которых дотрагивался каждый без исключения пассажир.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве считают, что коронавирус неизбежно проникнет в страну в течение ближайших двух недель.