Санкт-Петербург, , 17:54 — REGNUM Исторические здания на Тележной улице, 21−29 в центре Петербурга выставили на торги. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 февраля в региональном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

Распоряжение комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга было выпущено 21 февраля, на торги пять нежилых зданий выставлены единым лотом за 290,6 млн рублей.

По мнению ВООПИиК, эта цена является сильно завышенной и делает восстановление и ремонт зданий нерентабельным. Между тем еще в январе 2020 года на встрече с вице-губернатором Санкт-Петербурга по строительству Николаем Линченко была названа цена в районе 160 млн рублей.

«Однако через неделю стали фигурировать цифры почти в два раза больше. Градозащитники уведомили администрацию о наличии коммерческих структур, готовых выкупить и сохранить исторические дома на Тележной, но, очевидно, приоритетом сохранение зданий для Смольного не является», — заявляют в петербургском филиале ВООПИиК.

Ссылаясь на участников рынка, в обществе охраны памятников отмечают, что объявленная начальная цена продажи в 200 млн рублей делает квадратный метр в случае вложений в ремонт и укрепление зданий «золотым», что неминуемо приведёт будущего собственника к необходимости полностью снести здания под предлогом тотальной аварийности.

«Желающих построить на освободившемся участке новые объекты даже с условием восстановления внешнего облика фасадов может оказаться немало, в то время как предприниматели, готовые сохранить здания, оказываются отсечены от торгов подобной ценой», — заключают в ВООПИиК.