Воронеж, , 17:30 — REGNUM Заместитель начальника УГИБДД Воронежской области Игорь Качкин, у родителей которого прокуратура обнаружила 22 квартиры, объяснил журналистам происхождение недвижимости — по его словам, ему принадлежит лишь комната в общежитии и квартира, приобретённая в ипотеку, остальное собственность его родителей, приобретённая на заработанные ими деньги.

«Это эмоциональное напряжение величайшее, я в шоке. Из моего декларируемого имущества у меня только одна квартира и одна комната в общежитии. Все остальное принадлежит родителям, по сути, являющимся индивидуальными предпринимателями», — пояснил Качкин в беседе с НТВ.

Качкин признаёт, что принимал участие в сделках, однако он лишь помогал родителям его оформлять. Родители Качкина, пенсионеры, имеют бизнес — пункт техосмотра и автомойка. Правда, по словам отца высокопоставленного сотрудника ГИБДД, дела идут не очень хорошо, тем не менее, Качкин-старший уверен, что доказать законность происхождения имущества в суде сумеет.

Отметим, что сегодня, 25 февраля, судья Советского суда, которой был передан на рассмотрение иск прокуратуры о конфискации, взяла отвод, причиной стал конфликт интересов — родственник судьи оказался сотрудником прокуратуры. Дело должно быть передано другому судье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокурор Воронежской области Александр Гулягин направил в суд иск к заместителю начальника регионального управления ГИБДД о взыскании неподтвержденного законными доходами имущества на сумму 50 млн рублей.

«Согласно материалам контроля за расходами, поступившим из ГУ МВД области, родители ответчика являются правоприобретателями по сделкам в отношении 31 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 млн рублей. Однако у них отсутствовали необходимые денежные средства на приобретение данных объектов недвижимости. Имеющиеся доходы исключают возможность совершения за их счет указанных сделок», — сообщили тогда в прокуратуре.

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