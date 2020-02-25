Липецк, , 17:30 — REGNUM Липецкая область в 2019 году улучшила показатели по выполнению нацпроекта «Здравоохранение», и показатель детской смертности в регионе стал одним из самых низких в стране. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, такая статистика была озвучена на XXII конгрессе педиатров России, который прошёл в Москве.

По итогам года у Липецкой области самый низкий показатель смертности детей в возрасте до четырёх лет и до 17 лет. Уровень младенческой смертности в регионе также один из самых низких в России — по этому показателю область разделила третье место с Ленинградской областью.

В регионе проведена модернизация службы материнства и детства: в частности, приобретено медицинское оборудование для выхаживания новорождённых в Липецком областном перинатальном центре и областной детской больнице. Усовершенствование системы дистанционного наблюдения за будущими мамами позволило на 60% снизить число осложнений при беременности, на 33% сократить количество преждевременных родов. 90% пациенток с высокой группой риска рожают в областном перинатальном центре. Доля детей, родившихся с экстремально низкой массой тела, снизилась вдвое.

В 2020 году из регионального бюджета выделили более 200 млн рублей на реконструкцию старого здания областного перинатального центра, где разместится областная женская консультация. В реконструированном корпусе перинатального центра планируется создание отделения медико-генетической консультации, лаборатории пренатальной диагностики, центра репродуктивного здоровья и отделения репродуктивной гинекологии. Детские поликлиники региона получат новое оборудование и будут соответствовать базовым критериям новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Будет продолжено обучение врачей-неонатологов, акушеров-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов на базе федеральных клинических центров.

«Развитие сферы здравоохранения, улучшение качества медицинской помощи, сокращение дефицита медицинских кадров — одни из важнейших задач, стоящих перед областной властью», — заявил глава региона Игорь Артамонов.