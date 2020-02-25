Афины , 25 февраля 2020, 17:25 — REGNUM На нескольких греческих островах вспыхнули беспорядки из-за планов по строительству новых лагерей для содержания нелегальных мигрантов, 25 февраля сообщает агентство Reuters.
Сообщается о беспорядках и столкновениях с полицией на островах Хиос и Лесбос. На Лесбосе жители заблокировали разгрузку техники для строительства лагеря беженцев.
Лагерь мигрантов Мория на Лесбосе вмещает более 18 000 человек. Сам лагерь и его обитатели вызывают стойкое отторжение у местных жителей.
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