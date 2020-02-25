Генуя, Италия, , 17:24 — REGNUM Новый случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Италии, написал 25 февраля губернатор области Лигурия Джованни Тоти в Twitter.

По его словам, заболела женщина 72 лет. Заразившаяся женщина сейчас находится в больнице. Тоти подчёркивает, что это первый случай заражения коронавирусом в Лигурии.

Напомним, в Италии зафиксировано 287 случаев заражения COVID-19. В стране от него умерли семь человек, один — выздоровел.

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