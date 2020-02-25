Черновцы, Украина, , 17:19 — REGNUM В украинском городе Черновцы с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина, недавно вернувшаяся из Италии. Об этом сообщила 25 февраля замглавы департамента здравоохранения Черновицкой областной администрации Мария Полищук.

По её словам, пациентка была доставлена в инфекционное отделение областной клинической больницы.

«Все, что мне известно сейчас, это то, что она недавно вернулась из Италии. Медики её проверяют», — приводит слова Полищук агентство «Укринформ».

Как передавало ИА REGNUM, вспышка коронавируса произошла сразу в нескольких регионах на севере Италии, в том числе в Ломбардии, Венето, Пьемонте, Эмилии-Романье. На утро 25 февраля в стране было зафиксировано 222 случая заражения вирусом.

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