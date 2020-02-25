Калуга, , 17:46 — REGNUM Врио калужского губернатора Владислав Шапша инициировал наведение порядка в учёте воинских захоронений на территории региона. Об этом 25 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам рабочего совещания с региональными министрами и руководителями структурных подразделений областного правительства.

В настоящее время выявлен ряд несоответствий данных геопортала Калужской области и реального расположения воинских захоронений. Есть случаи, когда памятные знаки устанавливали без привязки к координатам. К решению данной проблемы на территории области подключился Общероссийский народный фронт. По словам руководителя регионального исполкома ОНФ Дмитрия Афанасьева, эксперты и активисты народного фронта работают над уточнением реестра воинских захоронений. Основными источниками информации являются Книга Памяти, Реестр воинских захоронений, геопортал Калужской области и архивные данные.

Врио калужского губернатора Владислав Шапша акцентировал внимание областного правительства на том, что нельзя допускать поводов для распрей по этой теме.

«Важно, чтобы в неё включились общественные организации. Я читаю публикации в средствах массовой информации, в частности, по Калуга-бору вопросы поднимаются», — сказал Владислав Шапша.

Глава региона поручил разобраться со всеми спорными вопросами, возникающими в ходе подготовки к празднованию юбилея Победы, в том числе и с уточнением мест захоронений павших воинов. В 2020—2022 годах в Калужской области за счет субсидии из федерального бюджета планируется проведение ремонтных работ на мемориалах воинских захоронений на сумму свыше 100 млн рублей.

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