Белгород, , 17:18 — REGNUM Эстафету Всероссийского проекта «Онкопатруль» приняла Белгородская область, сообщили 25 февраля в пресс-службе губернатора и правительства региона. Акция проходит при поддержке областного департамента здравоохранения и социальной защиты населения и администрации Старооскольского городского округа.

Онкоскриниг ждёт сотрудников Стойленского горно-обогатительнога комбината. Специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России совместно с врачами Белгородского онкологического диспансера проведут диагностические исследования, дадут необходимые рекомендации работникам ГОКа, а затем подведут итоги Всероссийского проекта в регионе.

Акция пройдёт в регионе с 25 по 28 февраля. До Белгородской области «Онкопатруль» побывал в восьми субъектах России.