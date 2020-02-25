Москва, , 16:59 — REGNUM Около семи тысяч организованных туристов из России находятся в настоящее время в Италии, где обострилась ситуация с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«По предварительным оценкам, сейчас в стране находятся до семи тысяч. организованных российских туристов», — говорится в сообщении.

В АТОР отметили, что у ряда принимающих компаний незначительно меняются экскурсионные программы с учётом рекомендаций местных властей.

Массовой отмены уже забронированных путёвок в Италию российскими туристами в связи со вспышкой коронавируса в стране пока не наблюдается.

Напомним, ранее сегодня посольство России в Италии рекомендовало воздержаться от посещения регионов страны, в которых наблюдается вспышка коронавируса.

Случаи заражения отмечены преимущественно в северных областях Италии — в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье. На утро 25 февраля в стране было зафиксировано 222 случая заражения.

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