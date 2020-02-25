Воронеж, , 16:56 — REGNUM Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Воронежской области идёт на спад, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области 25 февраля.

По данным на 25 февраля заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе не превышает эпидпорогов. За минувшую неделю число заболевших составило 11 тыс. человек, что на две тысячи меньше, чем неделей ранее. В числе возбудителей зарегистрированы риновирусы, аденовирусы, парагрипп, грипп А (H1N1), A (H3N2) и грипп В.

Как уточнили в департаменте здравоохранения Воронежской области, на данный момент в медучреждениях региона нет пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

«Все восемь пациентов, прибывших из Китая и госпитализированных ранее из-за ОРВИ, выписаны. У всех — отрицательные анализы на коронавирус», — уточнили в ведомстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 25 февраля возобновились занятия в школах Воронежа, прерванные из-за эпидемии гриппа.