Санкт-Петербург, , 16:51 — REGNUM За праздничные выходные 22−24 февраля в ходе рейдов «Нетрезвый водитель» на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области сотрудники ГИБДД выявили 50 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 февраля в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Из этого числа 47 человек находились в состоянии алкогольного опьянения, три водителя — в состоянии наркотического опьянения. Еще 15 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, что приравнивается по правовым последствиям к вождению транспортного средства в пьяном виде.

Также были задержаны шесть водителей, повторно управлявших автомобилем в состоянии опьянения. Они будут привлечены уже к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ (лишение свободы на срок до двух лет).

Согласно закону, управление транспортным средством в состоянии опьянения или передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. В случае если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность.

Отметим, что в только в один день, 24 февраля, два водителя погибли в Петербурге и в Ленобласти, не справившись с управлением из-за опьянения: один съехал в кювет и опрокинулся, второй врезался в дерево.