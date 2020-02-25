Челябинск, , 16:49 — REGNUM В Челябинске девять граждан Китая выписаны из карантинного центра. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.

Они покинули центр 25 февраля. Теперь в новом корпусе областного противотуберкулезный диспансер» остаются 28 человек. В минздраве отмечают, что все они здоровы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области для граждан Китая в связи с коронавирусом работало два карантинных пункта. Один из них позднее был закрыт, все находившиеся в нём люди оказались здоровы.