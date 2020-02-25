Рим, , 16:47 — REGNUM Граждан России нет среди заразившихся коронавирусом в Италии. Об этом сообщает 25 февраля российское посольство в Риме.

«Случаев заражения граждан России, находящихся в Италии, не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что на текущий момент обращений от российских граждан по вопросам, связанным с распространением коронавируса, в посольство и Генеральные консульства России не поступал.

Напомним, ранее посольство России в Италии рекомендовало воздержаться от посещения регионов страны, где зафиксирована вспышка коронавируса. Случаи заражения отмечены преимущественно в северных областях Италии, а именно в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье.

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