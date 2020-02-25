Минск, , 16:43 — REGNUM За 2019 год с безбилетников в минском транспорте собрано 2,4 млн белорусских рублей — почти 1 млн евро в эквиваленте. Коммунальное предприятие «Минсктранс» отчиталось о перечислении в местный бюджет штрафов почти на 20% больше, чем за предыдущий год.

«Данное административное наказание понесли более 150,7 тыс. зайцев (в 2018-м — 145 тыс.). В «Агентстве Минсктранс» уточнили, что в среднем ежемесячно работники контрольно-ревизорской службы проверяют 100 тыс. единиц подвижного состава», — констатировало государственное информагентство «Минск-Новости» со ссылкой на транспортное госпредприятие.

В официальном сообщении говорится об инновациях в борьбе с «зайцами»: минские контролеры, «используя сигнальные диски», останавливали автобусы на остановках, на которых транспортные средства обычно не совершают высадку-посадку пассажиров. В итоге количество оплат за проезд по автобусным маршрутам в октябре — декабре прошлого года выросло почти на 9% к уровню такого же периода 2018 года.

Напомним, по данным официальной статистики доходы населения Белоруссии за прошлый год выросли. В то же время денежные доходы белорусов — одни из самых низких в Европе, отмечают независимые составители рейтингов.