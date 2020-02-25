Сольцы, Новгородская область, , 16:43 — REGNUM В Новгородской области 86-летнюю жительницу Солецкого района — бывшую несовершеннолетнюю узницу концлагерей, имеющую инвалидность — поставили в очередь на улучшение жилищных условий только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

Прокуратура Солецкого района установила, что пенсионерка обратилась к местным властям в июне 2019 года, но администрация района, в нарушение требований законодательства, в предоставлении жилья ей отказала.

Прокурор внёс представление главе администрации Солецкого района. По результатам его рассмотрения виновного чиновника привлекли к дисциплинарной ответственности, а пенсионерку поставили на учёт в качестве нуждающейся в предоставлении жилья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2008 году президент РФ подписал указ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.».