Волгоград, , 16:44 — REGNUM В незаконном предпринимательстве обвиняют генерального директора промышленного предприятия Волгограда. Завод занимался производством металлических изделий и, как считает следствие, руководитель незаконно получил свыше 320 млн рублей, сообщили 25 февраля в пресс-службе областной прокуратуры.

Под подозрение попала деятельность завода с июля 2017 года по февраль 2019 года. По данным следствия, на производстве установлены пять электрических печей, максимальная масса расплава которых превышает 500 кг. При этом лицензии, соответствующей подобного рода деятельности, у предприятия не было. Незаконный бизнес принёс руководителю более 320 млн рублей.

Гендиректор полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Волгограда. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.