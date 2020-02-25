Москва, , 16:31 — REGNUM В 2021 году будет запущено движение по южному участку Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Заммэра отметил, что на станции БКЛ «Калужская» уже выполнено основание, а также завершены работы по бетонированию стен первого этажа вестибюля. Сейчас выполняются работы по гидроизоляции платформенной части станции. Всего на южном участке БКЛ метро расположатся три станции: «Улица Новаторов», «Калужская» и «Зюзино».

"Запустить движение по этому участку планируем в 2021 году» , — сказал Бочкарёв.

Он также отметил, что с помощью БКЛ власти города планируют «изменить транспортное поведение москвичей» и сделать так, чтобы у пассажиров не было необходимости ехать до действующей кольцевой ветки или станций внутри нее, чтобы сделать пересадку.

Всего по проекту БКЛ предусмотрено строительство 31 станции метро. Суммарная протяженность нового кольца составит около 70 км.

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