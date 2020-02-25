Динский район, , 16:25 — REGNUM Более 50 незаконных мигрантов выявили полицейские на территории строительного объекта в Динском районе Краснодарского края, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону 25 февраля.

Нарушения были выявлены в ходе профилактического мероприятия. Всего было установлено более 50 иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации и осуществляющих трудовую деятельность с нарушением миграционного законодательства. Всего полицейские составили 71 административный протокол. В том числе 46 протоколов было составлено по статье о незаконном осуществлении трудовой деятельности, 17 — о нарушении правил въезда на территорию РФ, восемь — за нарушение иммиграционных правил.

Также решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении граждан, которые принимали иностранцев, в частности, по статье о фиктивной постановке на учёт. Одному из мигрантов также грозит уголовная ответственность — 22-летнего иностранца заподозрили в подделке документов.