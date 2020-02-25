Остров, Псковская область, , 16:23 — REGNUM Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко сегодня, 25 февраля, посетила Островский родильный дом, на качество питания в котором пожаловалась одна из рожениц: накануне она обнаружила в супе личинки. Как сообщает «Псковское агентство информации», главный врач роддома Ирина Богачева подтвердила, что в супе действительно были найдены личинки.

«Этот суп ела вся больница», — отметила она и извинилась перед пациентками.

По её словам, после поступившей жалобы процесс приготовления блюд жёстко контролировался, а повара смены отстранили от работы.

Председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко поручила до 27 февраля провести проверку в медицинском учреждения. По её итогам она пообещала наказать виновных.

Об инциденте в Островском роддоме стало известно 22 февраля, после того, как одна из рожениц опубликовала фото обеда в соцсети «ВКонтакте».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также в Псковской области проводится аудит всех пищеблоков в образовательных учреждениях — в регионе проверяют готовность к выполнению поручения президента РФ об обеспечении бесплатными горячими обедами младших школьников.