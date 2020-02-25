Архангельск, , 16:20 — REGNUM Почти на 40% превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Архангельской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Согласно мониторингу, в Архангельске, который является опорной базой по гриппу, зарегистрировано 4754 случая ОРВИ (из них 3080 — дети) и 20 случаев гриппа (девять детей). Показатель заболеваемости в областном центре выше эпидемического порога на 12,3 процента. Госпитализированы 44 человека, из них 31 ребенок.

В связи с повышенной заболеваемостью острой респираторно-вирусной инфекцией за прошедшую неделю в регионе полностью закрыты три детских сада в Холмогорском районе, частично закрыты 46 классов в 16 школах и 11 групп в 10 детских дошкольных учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, c 17 февраля в Архангельской области введен карантин в связи с резким повышением заболеваемости гриппом и ОРВИ.