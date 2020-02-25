Санкт-Петербург, , 16:20 — REGNUM Каждый день в Санкт-Петербург приезжает на работу примерно 440 тысяч жителей Ленинградской области. Еще около 100−150 тысяч человек, в зависимости от сезона, работают в Северной столице вахтовым методом.

Помимо этого, в Петербурге постоянно проживают около 200 тысяч уроженцев других регионов России и более 400 тысяч иностранных граждан. Таким образом, суммарно в городе на Неве находятся примерно 1,2 млн мигрантов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого НИУ ВШЭ на основе данных крупнейших сотовых операторов.

Основная масса иностранных мигрантов в Петербурге — это жители стран ЕАЭС: граждане Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Армении. Кроме того, в Петербург приезжают трудовые мигранты из «безвизовых» Узбекистана, Таджикистана и Украины.

«Количество трудовых мигрантов из-за рубежа не сокращается. Структура занятости также меняется мало. Граждане Белоруссии, Украины, Казахстана, как правило, работают на высококвалифицированных должностях ручного труда. Тогда как выходцы из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии занимают неквалифицированные позиции, востребованные рынком. Они работают в отраслях строительства, жилищно-коммунального хозяйства, торговли», — говорится в исследовании.

Тема миграционных процессов в целом и трудовой миграции в частности будет подробно обсуждаться 28 февраля в Таврическом дворце в рамках IV Санкт-Петербургского международного форума труда.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Петростата, на 1 января 2020 года постоянное население Санкт-Петербурга составило 5 млн 398 тыс. человек, население Ленинградской области — 1 млн 876 тыс. человек.

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